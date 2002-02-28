Wiener Börse online für Privatanleger

Gemeinsam mit dem zur HypoVereinsbank (HBV) gehörenden Salzburger Online-Broker direktanlage.at AG als Pilotpartner, will die Wiener Börse den privaten Anlegern über Direktbanken die gesamte Produktpalette der Wiener Börse zur Verfügung stellen.



So werden nun auch die an der Wiener Börse gehandelten Optionsscheine (Warrents) online zum Handel angeboten. Damit stehen den Privatkunden neben dem Wiener Xetra-Handelssystem, über das im Wesentlichen der Aktienhandel abgewickelt wird, auch das OMEX-System, das Optionsscheinhandelssystem der Wiener Börse, zur Verfügung. Ertragsziele verfolge man damit keine, im Vordergrund stünde die Daten- und Informationsbereitstellung für Endkunden, so Ludwig Nießen, der Bereichleiter "Downstream Products" der Wiener Börse bei der gestrigen Pressekonferenz.



Durch das Brokernet - ein realtime-fähiges Handelsnetzwerk - soll die Anbindung kleinerer Finanzinstitute an die Wiener Börse gefördert werden. Alle Mitglieder haben Zugang zu allen Wiener und über 50 internationalen Märkten.



Auf der, seit November 2001 neu gestaltete Homepage http://www.wienerboerse.at wurde ein neuer Schwerpunkt auf die "Börse-Einsteiger" gelegt. Seit Montag ist auch die neue Homepage http://indices.cc online. Sie richtet sich an professionelle Investoren, Emittenten von strukturierten Produkten und alle, die ein spezielles Interesse an Indizes haben.