Wiener Gas wird Anfang 2006 teurer

Den genauen Prozentsatz wollte er noch nicht nennen. Er geht aber davon aus, dass der Preis für den reinen Energieanteil auf der Gasrechnung um 25 bis 30 Prozent steigen könnte. Unterm Strich würde dadurch die Rechnung für Endverbraucher -in der auch Netztarife und diverse Abgaben enthalten sind - um 10 bis 12 Prozent teurer. "Wir werden diese Entscheidung natürlich von unseren Mitbewerbern abhängig machen," betont Altmann.



Die geplante Preiserhöhung wird mit dem Ölpreisanstieg begründet, der seinerseits die Gasimportpreise stark nach oben drücke. "Wenn man die Steigerung der Einstandspreise verfolgt hat, weiß man, um wie viel wir zulegen müssen." Altmann verweist darauf, dass die Gaseinstandspreise seit Jänner um 43 Prozent gestiegen sind, aber die Wien Energie ihre Preise zuletzt am 1. November 2004 erhöht hat.



Er gibt zu, dass der Ölpreis derzeit im Sinken ist, doch der steigende Dollar macht das Öl teurer und den Gaseinkäufern zu schaffen. Beide Faktoren müssten auf alle Fälle berücksichtigt werden.



Gasnetz verkauft Zentrale



Gesunken sind seit 1. November in Wien die Gasnetztarife um 8%. Netz-Chef Helmut Miksits kündigt weitere Sparmaßnahmen an. So wird die Zentrale 2007 von der Josefstädterstraße nach Simmering übersiedeln. Das Josefstädter Gebäude wurde bereits verkauft.



Mit einem Missbrauchsverfahren müssen jene Gasversorger rechnen, die ihre Inklusivpreise trotz Netztarifsenkung gleich gelassen haben. Das ist aber laut E-Control eine versteckte Gaspreiserhöhung.