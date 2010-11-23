Wiener Grant als Bestseller

Damit hat sich die Intuition des durchschnittlichen Wiener Verkäufers wieder einmal als echter Volltreffer erwiesen. "Nur nicht zu freundlich" scheint hier schon seit Jahrzehnten die Devise zu sein. Gleich neben dem Dreigestirn der Sätze "Hamma net, könn ma net, und da könnt ja jeder kommen." Wer schon einmal in einem Elektromarkt an einem Samstag versucht hat, zumindest irgendeine Beratung zu bekommen - freundlich oder nicht -, weiß, was Demut bedeuten kann.



Zumal die Freundlichkeit in manchen Geschäften tatsächlich von oben verordnet wird. Manche besonders Talentierte schaffen es sogar tatsächlich, grantig zu lächeln. Das ist die wahre Spezialität. Und wie die Studie zeigt: Für den Erfolg gerade richtig.