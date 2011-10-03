Wiener Großbäckerei Schrammel insolvent

Wien. Die Josef & Anna Schrammel GmbH, ein industrieller Großbäckereibetrieb mit zwei Produktionsstätten in Wien, ist insolvent. Der Betrieb mit Zentrale in der Paniglgasse hat ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. Den Gläubigern wird 30 Prozent Quote geboten.



Laut Jürgen Gebauer vom KSV1870 werden die Passiva 1,557 Millionen Euro beziffert, davon entfallen 412.000 Euro auf das Finanzamt, 333.000 Euro auf die Mitarbeiter und 265.000 Euro auf die Gebietskrankenkasse. Die Aktiva werden mit 1,277 Millionen Euro ausgewiesen, davon entfallen 483.000 Euro auf offenen Kundenforderungen, 500.000 Euro auf eine Schadenersatzforderung und 154.000 Euro auf den "Kundestock En Gros".



Als Insolvenzursache werden "negative Umsatzentwicklungen" angeführt, denen in den vergangenen Monaten durch verschiedene Reorganisationsmaßnahmen entgegengesteuert wurde. "Insbesondere aufgrund der Nichteinhaltung von Zahlungszielen im Kundenbereich sah sich die Schuldnerin letztlich jedoch gezwungen, einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung zu stellen", heißt es im Antrag weiter.



Laut KSV1870 soll "mit weiteren Sanierungsmaßnahmen, insbesondere durch eine Verbesserung der Kostenstruktur, sowie durch neue Vereinbarungen mit potenziellen Lieferanten, der Fortbetrieb gesichert werden und eine Entschuldung gelingen".



Laut Creditreform beschäftigt Schrammel rund 60 Mitarbeiter. Die Josef & Anna Schrammel GmbH gehört mehrheitlich der Immomed Verwaltungs GmbH, deren Mutter die Liechtensteiner Medfinanz AG ist.