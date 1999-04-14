Wiener Kohlmarkt: Im Internet präsent

Der Kohlmarkt, traditionelle Einkaufsstraße in der Wiener Innenstadt, ist nun im Internet präsent. Unter www.viennafirst.com präsentieren die Geschäfte am Kohlmarkt gemeinsam ihr Angebot,



erklärte Herbert Schullin, Obmann des Vereins Kohlmarkt Komitee, gestern vor Journalisten.



Der User kann einer Fotogeschichte folgen, die am Kohlmarkt spielt, oder vom "overview" aus gleich die einzelnen Geschäfte betreten. Das "Web Sight Magazine" soll eine informative Erlebniswelt



bieten, später sollen auch ausgewählte Produkte aus den Kohlmarkt-Shops via Internet angeboten werden, sagte Schullin.