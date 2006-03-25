Wiener Schüler und Lehrer im Test

Ein 15-jähriger Schüler glaubte, dass Österreich eine Diktatur sei und nur zwölf Abgeordnete im Nationalrat wären. Konfrontiert mit der Lösung, meinte er: "Ich interessiere mich halt nicht für Geografie und Staatsbürgerkunde, aber die Leute, die in unser Land kommen, sollten so etwas schon wissen." Ein Mädchen (18), das aus den USA kommt, wusste alle Lösungen: "Das Grundwissen über ein Land sollte man schon haben. Man muss über solche politischen Sachen informiert sein."



Vier Schüler konnten alle Fragen beantworten, fünf glänzten nicht: "Mich interessiert das nicht", war die meistgehörte Ausrede.



Die Lehrer haben die Prüfung bestanden. Sie finden einen Staatsbürgerschaftstest durchwegs für sinnvoll. Am allerwichtigsten ist ihnen aber, dass die Menschen die Sprache können: "Sprache ist Voraussetzung für Integration."