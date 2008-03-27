Wiener Städtische baut den "Respektabstand" weiter aus

In vorauseilendem Gehorsam hat Geyer deshalb am Donnerstag angekündigt, die Mehrheit an der BA-CA-Versicherung und die rumänische Unita-Versicherung zu verkaufen. Ihren Anteil an der BA-CA-Versicherung wird die Wiener Städtische von derzeit 60,5 auf wahrscheinlich 10 Prozent zurückfahren. Damit könnte man weiter von einem bis 2014 laufenden Vertriebsvertrag profitieren, der die Bank Austria verpflichtet, Sachversicherungen der Städtischen zu verkaufen.

Zu wenig Wettbewerb?

Bei der heimischen Bundeswettbewerbsbehörde zeigt man sich gegenüber der "Wiener Zeitung" wenig erfreut darüber, dass die Wiener Städtische bis dato keinen Kontakt mit ihr aufgenommen hat. Auch wenn die Angelegenheit EU-Dimension hat, könnte es in Österreich am Markt für Lebensversicherungen wettbewerbsrechtliche Probleme geben, wie mit den Vorgängen vertraute Kreise bestätigen. Schließlich ist die "s Versicherung" der zweitgrößte heimische Lebensversicherer. Unabhängig davon will sich Geyer "bei Gelegenheit" von der 31,6-prozentigen Beteiligung an der Wüstenrot Versicherung trennen. Schließlich verkaufe die Wiener Städtische seit mehreren Jahren Bausparverträge der zu Erste Bank und Sparkassen gehörenden "s Bausparkasse".