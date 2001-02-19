Wiens ATX auf 5-Monats-Höchst

Die Korrekturen insbesondere bei den Telekom- und Technologieaktien haben rund um den Globus zu zum Teil sehr kräftigen Kursrückgängen geführt und den meisten Indices ein Minus beschert.



Für den internationalen Abwärtstrend zumindest mitverantwortlich zeichnete die Mitte der Woche gehaltene Rede von Alan Greenspan, welcher die US-Wirtschaft vorsichtig optimistisch beurteilte und damit die Hoffnungen auf eine weitere baldige Zinssenkung zunichte machte.



An der Wiener Börse hat es zwar zur Wochenmitte ebenfalls einen leichten Rückschlag gegeben, schon bald zogen die Kurse aber wieder an.



Der ATX kletterte im Wochenverlauf um 2,4% auf 1.182,82 Punkte und verzeichnete damit den höchsten Stand seit Mitte September 2000, also seit fünf Monaten. Im Vergleich dazu konnte sich der deutsche DAX nur knapp behaupten, mußte der DJ Euro Stoxx ein Minus von 1,1% hinnehmen.



Gegen den Strom schwammen in der Berichtsperiode auch die in Wien gelisteten Wachstumswerte. Während der ViDX um knapp 3% zulegte, fielen der Easdaq All Share um 4,4% und der NEMAX um fast 5%.



Im Topsegment erfreuten sich BWT, Wienerberger und OMV sowie die Stahlwerte VA Stahl und Böhler-Uddeholm einer starken Nachfrage und kletterten auf neue Jahreshöchstwerte. Sehr fest präsentierten sich in der abgelaufenen Woche zudem Verbund, Generali, RHI, Flughafen und Mayr-Melnhof.



Deutlich schwächer waren dagegen BETandWIN, Wolford und Head. Telekom Austria gaben im Sog der internationalen Telekomwerte ebenfalls nach.



Im Specialist Market stachen Palfinger positiv hervor. Der Salzburger Kranerzeuger segelt weiter auf Erfolgskurs und verbuchte nach einer Befestigung um mehr als 10% ein neues All time high. bauMax kletterten um fast 6%, wobei die Abgabe der Schömer-Märkte und die damit verbundene Konzentration auf das Baumarktgeschäft von den Investoren positiv interpretiert wurde. Zu den Gewinnern zählten weiters Lenzing, AHT, Do & Co, Semperit, UIAG, Brau-Union, Constantia-Iso Holding und die Performance AG.



JoWooD und die im AGM-Segment gelisteten SW Umwelttechnik bröckelten dagegen ab.



Im C-Segment konnten sich die Stamm- und Vorzugsaktien der Voith Sulzer mit Kurssprüngen um mehr als 27% bzw. 25% hervorragend in Szene setzen. Heid kletterten um 22%, die BF-Börsengenußscheine 1 um über 14% und Manner um 10%. Um 5% und mehr stiegen darüber hinaus Mautner Markhof, Steirerobst, IFE und Frauenthal.



Agra Tagger haben dagegen im Wochenverlauf ein Drittel ihres Wertes verloren. Inku bröckelten um knapp 17% ab, die Vorzugsaktien der Vogel & Noot um 16,6% sowie die Partizipationsscheine der Miba um mehr als 11%.



Am Neuen Markt in Frankfurt sind Blue C erneut eingebrochen und testeten nach einem Absturz um mehr als 38% ihre bisher gezeigten Tiefstkurse. Brain Force sanken um über 14% und Sanochemia gaben um knapp 14% nach.



Gericom zeigten sich dagegen nach den jüngsten Korrekturen mit einem Plus von mehr als 7% wieder von ihrer freundlichen Seite.



Hans Almer ist Redakteur der Zeitschrift bankundbörse