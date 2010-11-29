Wikileaks und das Kondom

Auch in der deutschen Runde stießen die Meinungen kontrovers aufeinander: Leitet die massenhafte anonyme Veröffentlichung von Geheimdokumenten durch Wikileaks eine Informationsrevolution ein, die Skandale und Missstände aufdeckt und es Regierenden verunmöglicht, die Bevölkerung zu belügen? Oder trägt die unbewertete Faktenflut nur zu Verunsicherung und Missbrauch durch Sensationsmedien bei, ja gefährdet sie sogar in den Dokumenten genannte Personen? Auch hier gab es natürlich keine eindeutige Antwort. Aber die Diskussion vermittelte doch Unbehagen mit den in fast jeder Hinsicht grenzenlosen Möglichkeiten des Internet und die Notwendigkeit eines verantwortungsvollen Journalismus, der solche Dokumente auf ihren Wahrheitsgehalt prüft, bewertet und in einen größeren Zusammenhang stellt. In der Büchse der Pandora war ja auch die Hoffnung.