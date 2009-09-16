Wilders fordert Kopftuchsteuer

Wilders, dessen Partei PVV auch immer wieder ein Einwanderungsverbot für Muslime verlangt, machte seinen neuen Vorschlag am Mittwoch während der Budgetdebatte.



"Jede Frau, die ein Kopftuch tragen will, soll zunächst eine Lizenz beantragen müssen", sagte Wilders. Ziel sei es, muslimische Frauen vom Tragen der Kopfbedeckung abzubringen.



Nicht bedacht haben dürfte Wilders, dass die Besteuerung wohl auch viele christliche Bewohnerinnen im sogenannten Bijbelgordel (Bibelgürtel) treffen würde. Hut oder Kopftuch sind für die Mitglieder der traditionellen niederländischen Kirchen zumindest am Sonntag Pflicht.