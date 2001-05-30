Wilhelm Weber: 85

Am 3. Juni vollendet der Sozialwissenschaftler Wilhelm Weber sein 85. Lebensjahr. Der gebürtige Wiener studierte zunächst Rechtswissenschaften, erwarb zusätzlich das staatswissenschaftliche Absolutorium und arbeitete in jungen Jahren als Assistent bei Professor Hans Mayer, einem der bedeutendsten Vertreter der Grenznutzenschule, die für Webers Wirken und Werk richtungsweisend sein sollte. Im Jahr 1950 habilitierte Weber über das Problem der gesellschaftlichen Wertungen in den Wirtschaftswissenschaften.



Von 1950 bis 1954 hielt Weber Vorlesungen an der Universität Wien, der Hochschule für Welthandel und kurz auch an der Technischen Hochschule. Der Jubilar verbrachte als Stipendiat der Rockefeller Foundation auch einige Zeit an den Universitäten Stanford und Columbia. Weiters war er Gastprofessor am Bologna Center der John Hopkins University. Er schrieb zahlreiche Werke, u.a.: "Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftpolitik in Österreich", "Wirtschaftswissenschaft von heute. Ein Überblick über moderne ökonomische Forschungen" und "Theorie und Politik der Beschäftigung. Der Stand der Debatte um die Vollbeschäftigung".



Weber bekleidete vor und nach der Teilung der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät das Amt des Dekans. 1986 erfolgte seine Emeritierung.