Willkommen neuer ORF-Vorabend

"Willkommen Österreich" fegte Freitag nach 3053 Folgen letztmalig über die Bildschirme - und überlebte Schöpferin Monika Lindner somit nur um zwölf Wochen. Unter der Maxime "positive Lebenshilfe am Vorabend" (© M. Lindner) hatte sie das bewährte Vorgängermodell "Wir" 1995 abgeschafft und legendäre Präsentatoren wie Kurt Tozzer oder Walter Schiejok durch Sternchen wie Lizzy Engstler ("Tschüssli") ersetzt. Kritische Berichterstattung, wie zuvor etwa im "Wir Bürgerservice" usus, war seither aus dem ORF-Vorabend weitestgehend verbannt. Dass Lindner dennoch ihr Zielpublikum ("Hausfrauen oder gerade von der Arbeit Heimkommende") erreichte, mag wohl auch daran liegen, dass die Aufnahmebereitschaft solcher Seher am Spätnachmittag generell nicht übertrieben groß ist.