Wimperntusche kann Ihr Leben verändern

RTL2 spendierte einer Frau, die nur noch kariesbefallene Zahnstümpfe im Mund hatte, 36 neue stramm stehende weißgedeckte Zähne. Das wäre an und für sich eine gute Sache. Allerdings bekam ihre Seele in die "Extrem Schön"-Packung auch noch eine Lidanhebung, damit sie frischer aussieht, dazu noch eine neue Frisur mit neuer Farbe, ein neues Gewand und ein gutes Make-up. Auf sichtlich noch unsicheren Füßen, umhüllt von einer Aura, die Wesen so an sich haben, wenn sie plötzlich in einen anderen Körper gesteckt wurden, kehrte sie nach acht Wochen RTL2-Beauty-Aufenthalt nach Hause zurück. Ihr Mann war hingerissen. Er überraschte sie damit, dass er kurzerhand wieder in ihr Haus einzog, welches er vor eineinhalb Jahren aufgrund des Beziehungsendes verlassen hatte. Sie war sichtlich perplex. Aber anders als der Zuseher, der mit "Mein Beileid" reagieren könnte, sagte sie: "Schön." Ihre Tochter weinte vor Freude. Der Rest der Familie freute sich ebenfalls, Mama ist wieder da, und sie ist "extrem schön". Es war trotz aller Abneigung gegenüber sozialer Ausbeutung und Zurschaustellung im Fernsehen auch wirklich fast ein schöner und rührender Moment. Das Fernsehen macht wahr, was im echten Leben für viele kaum möglich und leistbar ist. Wenn zwei Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt wurden, ihre Folgen und Spuren unendlichen Leids im Gesicht verbessern können, um die Chance auf ein neues Leben zu haben, dann lässt sich das nicht einfach abtun. Die Seele lässt sich aber leider nur bedingt verschönern.