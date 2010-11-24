Winterlicher Abstiegskampf

Die nordische Kombination spielt in der zweiten Division des Wintersports. Das mag den Offiziellen und Aktiven nicht unbedingt gefallen, angesichts der Zuschauerzahlen, TV-Quoten und Werbegelder ist es aber Fakt. Die Sportart hat das Problem, aufgrund ihrer Beschaffenheit in der Ausrichtung aber teurer als zahlreiche Sportarten der ersten Division zu sein. Das kann natürlich auch gutgehen, wie die Kombinierer schon jahrelang bewiesen haben. Wenn über die Jahre aber an Wettbewerbsformaten herumgedoktert und -experimentiert wird, keinerlei Kontinuität herrscht und damit aktive Publikumsverwirrung betrieben wird, wird es aber eng. Denn in der dritten Division ist die Kombination nicht mehr überlebensfähig.