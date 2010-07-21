Wintersport gegen die Hitze

Falls der Winter gerade zu weit weg ist, der Teambewerb ist jenes Rennen, das bei Weltcupfinali oder Weltmeisterschaften dann gefahren wird, wenn schon alle wesentlichen Entscheidungen gefallen sind, wenn die Spannung weg ist. In seiner mittlerweile sechsjährigen Geschichte gab es dieses Weltereignis insgesamt ganze zwölf Mal zu bewundern. Nun soll dieses Spektakel, man ist versucht zu sagen, diese Erfolgsgeschichte, olympisch werden. Wer durch den Blick zum Wintersport noch nicht genug abgekühlt ist, ist eingeladen, durch Kopfschütteln für Zugluft zu sorgen.



Großer Frust, geringes Vertrauen