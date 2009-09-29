Wir argen Wiener

Es war ein bestürzendes Bild, das am Montag im ATV-Hauptabendprogramm gezeichnet wurde. Die adipösen Jugendlichen um 20.15 Uhr waren noch harmlos gegen das Grauen, das ihnen folgen sollte: "ATV - Die Reportage" warf einen tiefen Blick hinter die Fassaden der Wiener Gemeindebauten, und es wurde wirklich "tiaf", wie der Wiener so schön sagt.
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Da prallten Ausländer auf Inländer, dabei offenbarte sich des Wieners unreine Seele. Und der Gedanke drängte sich auf: "Nicht die Ausländer sind das Problem, sondern die Inländer." Selbst wenn man bedenkt, dass die Sendungsmacher sich die skurrilsten Typen herausgepickt haben, stimmt es doch nachdenklich, wie oft sie fündig geworden sind.
Zum ersten Mal in meinem Leben schämte ich mich dafür, aus Favoriten zu kommen - weil dort sind offenbar die "ollaärgstn Leit daham". Zumindest suggerierte das die ATV-Reportage.