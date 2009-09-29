Wir argen Wiener

Da prallten Ausländer auf Inländer, dabei offenbarte sich des Wieners unreine Seele. Und der Gedanke drängte sich auf: "Nicht die Ausländer sind das Problem, sondern die Inländer." Selbst wenn man bedenkt, dass die Sendungsmacher sich die skurrilsten Typen herausgepickt haben, stimmt es doch nachdenklich, wie oft sie fündig geworden sind.



Zum ersten Mal in meinem Leben schämte ich mich dafür, aus Favoriten zu kommen - weil dort sind offenbar die "ollaärgstn Leit daham". Zumindest suggerierte das die ATV-Reportage.