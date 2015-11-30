Le Bourget. François Hollande ließ erst gar keinen Zweifel an der historischen Bedeutung des Ereignisses aufkommen, zu dem er gestern empfing. "Auf Ihren Schultern liegt die Hoffnung der gesamten Menschheit", erklärte der französische Präsident zur Eröffnung der UN-Klimakonferenz COP21 vor den Toren von Paris, zu der mehr als 150 Staats- und Regierungschefs angereist waren. "Wir haben nicht das Recht, diese Hoffnung zu enttäuschen." Kein Land sei vor den Folgen des Klimawandels gefeit, der zu Hungersnöten und Kriegen führe und nicht zuletzt mitverantwortlich sei für Konflikte, die hohe Flüchtlingszahlen zur Folge haben. Das mache eine Einigung, die für alle gelte und juristisch bindend sei, so wesentlich, mahnte Hollande: "Wir entscheiden in einigen Tagen über mehrere Jahrzehnte."



Als Gastgeberland bereitet Frankreich seit Monaten die Konferenz vor, die mit rund 40.000 Teilnehmern die größte diplomatische Veranstaltung ist, die es je organisiert hat. Ein Vertrag mit ehrgeizigen Zielsetzungen zur Begrenzung der Erderwärmung durch Treibhausgase am Ende des zweiwöchigen Verhandlungsmarathons wäre auch ein wichtiger Erfolg für Paris. Dieser sei "in Reichweite", aber längst nicht gesichert, sagte der französische Außenminister Laurent Fabius. Er drückte damit die Stimmung zwischen vorsichtigem Optimismus und warnender Skepsis aus, die der COP21 vorangeht. Um ein krachendes Scheitern wie beim Klima-Gipfel in Kopenhagen 2009 zu vermeiden, entschieden sich die französischen Gastgeber für eine andere Organisation.

Chaos blieb aus