"Wir Europäer sind nützlich für diese Welt"

Wien. Am ersten Besuchtstag hatte sich noch die Tagespolitik mit großer Wucht nach vorne gedrängt. Zu weitreichend und für viele Europäer wohl auch zu verstörend war die erzwungene Landung einer Ryanair-Maschine in der weißrussischen Hauptstadt Minsk, als dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen und sein Gast, die estnische Präsidentin Kersti Kaljulaid, das Thema bei ihren gemeinsamen Auftritten hätten links liegen lassen können. Zumal sich beide in ihrer scharfen Kritik an der "staatlichen Entführung" ziemlich einig waren.



Am zweiten Tag des Staatsbesuchs blieb für Van der Bellen und Kaljulaid allerdings die Möglichkeit, den Bogen etwas weiter zu spannen. Im Rahmen des mit der EU-Zukunftskonferenz initiierten europaweiten Nachdenkprozesses diskutierten die beiden Staatsoberhäupter im Haus der Europäischen Union über die großen Herausforderungen der kommenden Jahre. Wie kann die EU gestärkt aus der Pandemie hervorgehen? Und was sind die richtigen europäischen Antworten auf den Klimawandel und eine sich zunehmend digitalisierende Welt?



Einig waren sich Kaljulaid und Van der Bellen jedenfalls, dass die Krise ohne die europäische Ebene viel schlechter bewältigt worden wäre. In der Anfangsphase hätte zwar noch die Mentalität "meine Sauerstoffmasken für meine Bevölkerung" vorgeherrscht", doch durch Kooperation und eine Wirtschaft ohne Protektionismus seien diese Probleme aus dem Weg geräumt worden. "Mittelfristig war das eine Erfolgsstory", sagte Van der Bellen. Schon allein dass es in so kurzer Zeit eine Impfung gegen Corona gegeben habe, sei eine Errungenschaft gewesen.

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