Wir haben die süßesten Haustiere!

- Hallo, Kevin. Du, ich muss Dir unsere neuen Haustiere zeigen. Hab’ extra ein Habitat für sie bauen lassen. Da! Schau durch!



- Das ist aber groß, das . . . Wie sagst du?



- Habitat. Wenn Du Haustiere hältst, musst du ihnen auch ein Heim bieten. Und?



- Die sind so was von süß!



- Nicht wahr? Siehst du den mit dem rotblonden Haarbüschel. . .



- Köstlich! Wie der alle anrempelt. Was tut der da eigentlich?



- Der holt unablässig irgendein Material, weil er eine lange Mauer bauen will. Oder die da: Wie die da durch die Tür hinausläuft und wieder zurückkommt und wieder hinausläuft. . .



- Die ist aber nicht krank?



- Ach was, nur ein bisserl komisch. Und schau, wie sie alle anderen in ihrer Umgebung ansteckt: Rein, raus, rein, raus. So ein lustiges Durcheinander.



- Super! Ich könnte stundenlang zuschauen. Was tun die dort?



- Das ihre Jungen. Die müssten lernen, aber sie haben beschlossen, lieber blauzumachen. Weißt du, warum? Weil ich die Klimatisierung auf größere Hitze gedreht habe. Lustig, was?



- Irre putzig!



- Aber das Beste: Die Mädel vom Mars stehen auf diese Viecher. Die Gerti hat sogar gesagt, sie würde mich allein wegen meiner Menschensammlung heiraten, obwohl ich Aldebaraner bin.



Im Rahmen einer Konferenz der Organisation "METI" (Messaging Extraterrestrial Intelligences) in Paris wurde erwogen, Außerirdische würden die Menschheit wie Tiere in einem Zoo beobachten.