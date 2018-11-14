Wien. "Wir haben keinen Plan B. Denn wir haben keinen Planeten B", sagte Ban Ki-moon, Ex-Generalsekretär der Vereinten Nationen, am Mittwoch zur Eröffnung der vierten internationalen Konferenz zum Thema Wachstum im Wandel in Wien. Experten aus dem Sozial- und Umweltsektor sowie aus Wirtschaft und Politik gehen auf der zweitägigen Konferenz im Austria Center Vienna der Frage nach, wie Wirtschaftswachstum gelingen und gleichzeitig das Klima geschützt werden kann. Die Konferenz wird vom Umweltministerium und dem Umweltbundesamt im Rahmen des österreichischen Vorsitzes im Rat der Europäischen Union organisiert und unter anderem vom Ban Ki-moon Centre for Global Citizens unterstützt. 700 Teilnehmer wurden erwartet.



Wirtschaftswachstum und Klimaschutz seien kein Widerspruch, sagte Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Was den Klimaschutz weltweit betrifft, befinde man sich aktuell jedoch am Scheideweg. Es gebe Staaten, die den Anstrengungen gegen den Klimawandel eine untergeordnete Bedeutung beimessen. Diese müsse man zurück "ins Boot holen, denn alleine kann Europa zwar Vorreiter, aber nicht Retter des globalen Klimas sein", sagte Köstinger.

"Gutes Leben für alle"