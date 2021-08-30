Wir haben sie endlich wieder!

Endlich!



Ein Seufzer entfleucht dem Herzen, das so lange darben musste.



Endlich haben wir sie wieder.



Zwar noch nicht, aber bald.



Vorfreude, heißt es, ist die schönste aller Freuden. Aber in diesem Fall wird das Warten zur Qual!



Was haben wir nicht alles gemeinsam durchlebt und durchlitten!



Eine Beziehungswonne.



Eine herzzerreißende Trennung.



Eine neue Liebe.



Immer sparsamere Outfits.



Und Schlager, wie sie sonst keine singt.



Dann diese Pause des Darbens.



Dann der Hoffnungsschimmer einer kryptischen Ankündigung auf ihrer Homepage. Ein Countdown war es. Nur: ein Countdown wozu? Neues Album? Neuer Auftritt? Neues Outfit?



Dann endlich Gewissheit: Es wird ein neues Album geben.



Erscheinungsdatum: 15. Oktober.



Auf Amazon kann man es schon vorbestellen. 20,16 Euro kostet die normale CD, 28,22 Euro die CD Deluxe im Hardcover Book, 40,33 Euro die Ltd. Super Deluxe Fanbox.



Jetzt einmal ganz im Ernst gefragt: Gibt es da wirklich jemanden, der kein Fan ist? Der nicht 40,33 Euro ausgeben will oder zumindest 28,22 Euro?



Immerhin muss man das als eine besondere Form der Geldanlage verstehen.



Hoffentlich geht es sich gerade noch mit dem Platz aus, dass ich verrate, um wen es sich bei dieser größten Schlagerkünstlerin

aller Zeiten handelt, nämlich um