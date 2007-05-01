"Wir müssen lauter werden"

In der Verankerung der BJV als Sozialpartner sieht Nagel eine Chance. Dieser Status wurde schon 2001 im Gesetz aufgenommen, doch zu sozialpartnerschaftlichen Gesprächen kam es in der vergangenen Legislaturperiode nur selten. Hoffnung setzt der Jungpolitiker in das neue Regierungsprogramm, das die Gleichstellung mit den anderen Sozialpartnern explizit vorsieht.



Ihre Stimme lauter erheben will auch seine Kollegin im Vorsitz, Dudu Kücükgöl von der Muslimischen Jugend Österreich. "Wir können uns bei vielen Themen einbringen. Erfolgreich haben auch wir uns für die Senkung des Wahlalters stark gemacht." Kücükgöl will sich besonders für junge Frauen einsetzen. Abenteuerliche Dienstverträge und niedrige Einstiegsgehälter sind für Nagel Schwerpunkte seiner Arbeit. Vor allem im Handel und im Gastgewerbe bedarf es einer besseren gesetzlichen Regelung.



Der Start für das neue Vorsitzteam wird durch die Kürzung der Bundesförderung um 22 Prozent erschwert. "Das ist ein herber Schlag für uns", sagt Nagel. Einige Projekte könnten nun nicht mehr finanziert werden. Kücükgöl will auf Sponsoring setzen. Ein Gesprächstermin mit Jugendministerin Andrea Kdolsky ist bereits vereinbart.



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