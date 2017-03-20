Wir müssen NEIN sagen.

Rassismus gegen Deutsches, Europäisches, Christliches, alles Westliche ist flächendeckend, allgegenwertig und alltäglich. Ich spreche nicht vom Irak, von Syrien oder dem IS-Kalifat irgendwo im Nahen Osten sondern von den Parallelgesellschaften in Europa, speziell in Österreich und Deutschland.











Den Parallelgesellschaften, die die Opferrolle weltmeisterlich praktizieren eilen dann die links-linken Träumer die nach dem Motto agieren, das nicht sein kann, was ideologisch nicht sein darf immer gleich zu Hilfe um jede kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitisch unerwünschten Entwicklungen mittels Nazi-, Rassismus- oder Diskriminierungskeule zu erschlagen.











Noch vor der aktuellen Eskalation zwischen der Erdogan-Türkei und Europa ließ die AKP ein Propagandavideo mit folgendem Inhalt drehen:











Ein Fußballstadion - zwei Mannschaften: eine türkische, eine europäische. Der Zuschauer beobachtet, wie die türkische permanent gefoult wird und der Schiedsrichter nicht abpfeift, also stets auf der Seite der europäischen Mannschaft steht. Irgendwann prescht ein mutiges, türkisches Mädchen auf das Spielfeld und zeigt Europa die rote Karte.











Ja liebe Leute es wird Zeit, dass wir erkennen und akzeptieren, dass die türkische Parallelgesellschaft, besonders verbreitet in Deutschland, Holland, Frankreich, Österreich und der Schweiz, einen Rassismus pflegt, dem wir uns anfangen müssen anzunehmen. Wir müssen beginnen NEIN zu sagen, NEIN zum Sturz der Demokratie in der Türkei, NEIN zur Manipulation unserer eigenen Bürger.











Europa ist jedoch nicht nur durch türkische Parallelgesellschaften bedroht sondern auch durch die Massenmigration im Rahmen derer Personen mit einem frauenverachtenden Weltbild zu uns gekommen sind, z. T. auch noch z. B. ihren Glauben über unsere Rechtsordnung stellen. Wir müssen auch lernen NEIN zu militanten Integrationsverweigerern zu sagen. Und NEIN es ist leider kein bedauerlicher Einzelfall, wenn Frauen oder Mädchen Opfer sexueller Belästigung oder gar Vergewaltigung durch Migranten werden. Ein besonders drastischer Fall wurde erst kürzlich bekannt, wo ein 7-jähriges Mädchen von 5 Arabern vergewaltigt worden sein soll.











Wir müssen damit anfangen NEIN zu sagen. NEIN im Kontrast zur blinden Masse, die heute Erdogan zujubelt so wie einst die blinde Masse Hitler zugejubelt hat, NEIN zu einer TOLERANZ gegenüber militanten INTOLERANTEN, deren Ziel die Zerstörung der Demokratie bzw. unser europäischen Lebensweise ist.











Findet endlich den Mut NEIN zu sagen auch gegenüber links-linken Träumern, die in einer Fantasiewelt leben, die uns einlullen wollen, die alles relativieren und verharmlosen. Beginnt Grenzen zu setzen und NEIN zu sagen. Fangt an zu üben!!











Quellen:





http://weltbewohner.com/artikel-id20#more





http://www.bild.de/regional/hamburg/sexueller-missbrauch/wurde-eine-siebenjaehrige-von-fuenf-maennern-vergewaltigt-44989806.bild.html