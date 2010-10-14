Wir sind alle ein bisschen Ungarn

Europas Medien hatten es schon einmal lustiger. Was passiert, wenn eine (noch dazu mit üppiger absoluter Mehrheit ausgestattete) Regierung durchgreift, kann man gerade am Beispiel Ungarn mitverfolgen. Da wird ein Medienrat installiert, der über Radio, TV und Print wachen soll. Das alleine ist noch nicht bedenklich. Das wird es nur, wenn sich herausstellt, dass kaum eines der Mitglieder Erfahrungen in der Branche hat, dafür aber alle ein Parteibuch der Regierungspartei. Es zeugt von Selbstbewusstsein, dass man nicht einmal mehr den Anschein der Unabhängigkeit zu wahren sucht. Denn dass man eine Kontrollfunktion nur erfüllen kann, wenn man etwas von der zu kontrollierenden Sache versteht, liegt auf der Hand. Kein Wunder, dass die OSZE Alarm schlägt.