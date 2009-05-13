Hübscher Vorort, kleines Mittelstandhaus, nette Frau: Nach der Arbeit und überstandener Odyssee in öffentlichen Verkehrsmitteln aller Art wissen wir, wohin wir gehören. Natürlich auf die Couch vor dem Fernseher und hinein in die erstbeste US-Sitcom. Ihre Helden haben die gleichen Probleme wie wir ("Wo ist das Bier, Schatz?"), führen die gleichen tiefschürfenden, geistig anspruchsvollen Streitgespräche über Macht und Ohnmacht des Seienden ("Ha, ich habe die Fernbedienung!" - "Und ich die Batterien!") und gelangen schlussendlich zu praxisnahen hochphilosophischen Erkenntnissen ("Das Bier ist alle, Schatz!").
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Unsere Serien-Alter-Egos sind ein wenig rund aber herzlich, gereift aber ein bisschen naiv und fallen immer auf die Butterseite, ganz gleich, ob die Wirtschafts- oder die Familienkrise zuschlägt. Ja, wir sind Jim, immer wieder!