"Wir sollten für sie beten"

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
9 Minheute
Von Bettina Figl
Wieviel verdient ein Arbeiter, wieviel ein Politiker? Schätzungen der Passanten.
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Wien. Anders als Eugen Freund, SPÖ-Spitzenkandidat bei der EU-Wahl, wissen die Passanten bei der Straßenbefragung der "Wiener Zeitung" ziemlich genau, wieviel ein Arbeiter verdient – bei den Politikergehältern liegen sie mir ihren Schätzungen meist unter deren tatsächlichen Bezügen.