"Wir sollten für sie beten"

Wien. Anders als Eugen Freund, SPÖ-Spitzenkandidat bei der EU-Wahl, wissen die Passanten bei der Straßenbefragung der "Wiener Zeitung" ziemlich genau, wieviel ein Arbeiter verdient – bei den Politikergehältern liegen sie mir ihren Schätzungen meist unter deren tatsächlichen Bezügen.