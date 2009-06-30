Wir unfähigen Männer

Im Fernsehen wird ja angeblich "das echte Leben" gezeigt. Und so strahlte ATV jetzt wieder Episoden aus der Reihe "Männer allein zu Hause" aus: Während die Mütter gemeinsam Urlaub machen, haben die Väter daheim den Nachwuchs zu versorgen - und stellen sich natürlich schön patschert an, weil es ja sonst nicht so interessant für die Zuschauer wäre. Als dann allerdings die Kamera draufhielt, während Bügeleisen und Waschmaschine ein Leiberl ruinierten (nicht, dass da wer eingreifen würde), beschlich mich dann schon der Verdacht, dass es sich dabei um "scripted reality" handelte (also Hoppalas nach dem Drehbuch). Aus diesen Gedanken riss mich dann jedoch eine Wortmeldung meiner Frau, die diese Sendung mit Genuss verfolgte. Zitat: "Schau, die sind genauso unfähig beim Haushalt wie du." Also, wie war das nochmal mit dem echten Leben im TV?