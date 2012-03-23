Wir verlieren an Gewicht, nicht aber an Humor

Die letzte Etappe müssen wir noch bewätigen, doch wir sind nun auf uns allein gestellt. Unsere Gruppe wurde wieder kleiner. Die Nahrungsmittel sind beschränkt. Nur Wasser. Die Nächte sind kühler geworden, doch wenigstens blieben die vorhergesagten Niederschläge aus.



Dies ist nicht der Anfang einer Autobiografie von Amundsen, Scott oder Columbus - wirklich nicht. Sondern es dreht sich immer noch Alles hier in diesem Blog um Gewichtsverlust, Ernährungsumstellung - sowie im ersten Teil meiner Reise umd die Erlebnisse und Erfahrungen im Rahmen eines Einsteigerprogramms in Metabolic Balance im Falkensteiner Balance Resort Stegersbach.



Die erste Woche, erste Erfolge

Ich habe in dieser Woche einiges erlebt, gelernt und erfahren - über mich, meinen Körper und die Tatsache, dass es wirklich einiger Anstrengung und Willenskraft bedarf, will man seinen Lebensstil ändern. Nach einer Woche Metabolic Balance habe ich nun also Folgendes zu berichten:



Mein Gewicht ist von 131,6 auf 127,3 gesunken. Ich kann vier Liter Wasser am Tag trinken und bin nicht verhungert. Meine Haut fühlt sich straffer und fester an. Ich fühle mich generell sehr wohl und zufrieden. Die Entscheidung, die erste Phase nicht zuhause zu beginnen, hat sich als gut und richitg erwiesen. Die Ablenkungen sind hier deutlich geringer, ich werde umsorgt und teile mein Leid - oder vielleicht besser - meinen Traum mit Menschen, denen es gleich geht. Das verbindet, schweißt zusammen und sorgt für mehr Spaß.



Mein "Qi Hai" also das zentrale Kraftfeld meines Körpers - will man den alten Chinesen trauen - liegt zwischen Nabel und Schambein. Keine Sorge dort gehöhrt es auch hin, nur wusste ich dies bisher nicht. Ich kann einen "Drehsitz" im Yoga und bin dennoch enttäuscht, dass es keine guten Bücher zum Thema "Yoga für Dicke" gibt. "Yoga für Schwangere" ja, aber Yoga für dicke Männer scheint eine Marktlücke zu sein.



Die großen Herausforderungen

Wie schon ein paar Mal erwähnt, Hunger habe ich keinen, aber irgendwie fehlen die ungesunden Nahrungsmittel und somit ist der Appetit darauf noch vorhanden. Mal sehen, was hier die Zukunft bringt. Ich bin derzeit sehr motiviert, dennoch zeigt sich, dass das Durchhaltevermögen anderer Lebensstiländerer nachzulassen droht.



Interessant ist auch, wie die Gruppe zusammengewachsen ist und wie schwer es fällt wenn die ersten wieder heimfahren. Es gibt unterschiedliche Pakete und Aufenthaltsdauern - mehr erfahren Sie wenn Sie auf die Links zum Metabolic Balance Programm im Falkensteiner Balance Resort klicken. Somit sind die ersten nach ein paar Tagen, andere nun nach dem Ende dieser ersten Woche wieder abgereist. Ich glaube es hängt sehr viel von der Zusammensetzung der Gruppe ab. FInden sich in dieser zu viele Dicke ohne Humor - diese müssen wahrlich ein hartes Leben gehabt haben - dann kann dies durchaus zu Motivationsproblemen führen. Aber unsere Gruppe entpuppte sich als wahrer Quell der Lebensfreude.

<br style="font-weight: bold;" /> Mein Bauch und fettfreies Essen

Außerdem habe ich gelernt meinen Bauch zu massieren und ihm somit ein Stückchen näher zu kommen. Der ayurvedische Stirnguss war eine Wohltat und hat mich sehr entspannt. Ich habe auch erschmeckt, dass Kochen ohne Fett ebenso genußvoll wie wohlschmeckend sein kann und es keiner Zusatzstoffe bedarf um mein Essen zu genießen. Eher umgekehrt. Schön langsam haben sich meine Geschmacksnerven normalisiert und ich schmecke was ich esse. Ein weiterer wesentlicher Aspekt dieses Aufenthalts - ich lerne Rezepte kennen, erfahre wie die Speisen zubereitet werden und lerne Portionsgrößen einzuschätzen. Auf dem Foto sehen Sie einen kleinen Ausschnitt aus den Speisen meines Metabolic-Speiseplans. Mir hat es sehr gut geschmeckt. Ob es sich dann zuhause auch so leicht umsetzen lassen wird, werde ich in wenigen Tagen herausfinden.

<br style="font-weight: bold;" /> Und nun mein Dank an Sie - und die Antworten auf Ihre Fragen

Nun wird es Zeit, dass ich mich bei Ihnen bedankte. Für ihre Fragen. Ihr Feedback und Ihre Kommentare und Teilnahme - Vielen Dank. Ich habe nun einmal einen ersten Teil Ihrer Fragen abgearbeitet, an die Fachleute weitergeleitet und werde auch weiterhin versuchen Ihnen Antworten auf Ihre Anliegen zu liefern. Und somit geht es nun weiter mit der ersten Frage und Antwort-Runde:



Frage: Wie kompliziert ist es, die Regeln einzuhalten?

Antwort: Hier im Hotel gar nicht. Dafür bin ich hier. Der Einstieg ist so einfacher und wie ich hoffe auch effizienter. Wie es dann zuhause sein wird, lesen Sie in Kürze hier.



Frage: Welche Pakete gibt es und wie teuer ist ein Metabolic Balance-Programm in Stegersbach?

Antwort: Diese Fragen werden am besten auf der Webseite des Falkensteiner Balance Resort Stegersbach beantwortet, dort gibt es auch Informationen zu den Aktionen und Paketen - etwa Metabolic für Einsteiger.



Frage: Metabolic Balance ist nicht unumstritten. Es soll teuer sein, sehr kompliziert und schränkt ein und zudem schießen selbsternannte "Coaches" aus dem Boden. Was ist Ihre Erfahrung beziehungsweise teilen Sie diese Einschätzung?





Antwort (beantwortet von Frau Dr. Ranftl): Der einzige Kritikpunkt dem ich zustimmen kann, ist, dass das Programm nur gemeinsam mit Ärzten umgesetzt werden sollte. Es tauchen sehr viele Fragen auf, die ein Arzt beantworten kann oder aber unterstützend mithelfen kann. Dies beginnt bei der Blutanalyse und reicht bis hin zur Nachkontrolle und Betreuung. Es ist zudem sehr empfehlenswert, einen Therapeuten oder eine Therapeutin mit ins Boot zu holen, um sich hier Unterstützung beim Abnehmen zu holen.



Die Arztksten für Metabolic Balance sind nicht sehr hoch. Ich verlange etwa 390 Euro darin sind aber auch die Begleitung über mehrere Monate und die Gebü:hren enthalten. Andere Programme arbeiten mit Zusatzprodukten, wie Shakes oder Teilnahmegebü:hren - hier fallen deutlich höhere Kosten an und dies oft auch ohne ärtzliche Kontrolle.



Die Nahrungsmittelauswahl erfolgt nach dem Blutbild und ist daher individuell einzigartig. Eine Einschränkung sehe ich hier nicht. Es gibt viele Kombinationsmöglichkeiten.



Zusatzantwort von mir: Aus meinen bisherigen Erfahrungen kann ich dieser Antwort zustimmen. Die genauen Details werden sich mir aber erst nach einigen weiteren Wochen erschließen - ich halte Sie auf dem Laufenden. Da ich mich zu diesem Programm entschlossen habe, hinterfrage ich - zumindest derzeit einmal - nicht die Zusammensetzung meiner Nahrungsmittelliste. Da ich Gewicht reduzieren will,. ist mir klar, dass ich mein bisheriges Verhalten ändern muss.



Frage: Wieso dürfen Sie keinen Sport machen? Welche unterstützenden Behandlungen gibt es?



Antwort (von Michaela Hösch, SPA Managerin im Falkensteiner Balance Resort Stegersbach und ausgebildete Sportwissenschaftlerin): Nur in den ersten zwei Wochen ist es ratsam die sportlichen Aktivitäten einzuschränkten. Es bedeutet nicht, dass man gar keine Bewegung machen soll. Im Gegenteil: Bewegung hilft beim Entgiften. Aber wenn jemand sehr wenig oder gar keinen Sport gemacht hat, wäre jetzt ein schlechter Zeitpunkt zu starten. Wenn jemand einen Marathon gelaufen ist, so kann er auch in dieser Phase laufen gehen, aber nur wesentlich reduzierter. Der Körper ist in der fettfreien Phase mit dem eigenen Stoffwechsel beschäftigt, diese Zeit sollte man ihm auch geben.



Unterstützende Behandlungsmöglichkeiten sind Lymphdrainagen, Messagen jeder Art, Leberwickel und Basenbäder. Wir bieten hier im Balance Resort auch eine so genannte "Notox"-Behandlung an, die verschiedene Anwendungen kombiniert und so das Entgiften und Entschlacken unterstützen soll.



Zusatzantwort von mir: In den beiden Entgiftungstagen ist an Sport ohnehin nicht zu denken. In der fettfreien Phase ist ein zu viel an Sport und Bewegungen ebenfalls nicht - zumindest noch nicht - angenehm.



Frage: Die Änderung der Ernährung ist ja das langfristige Ziel. Metabolic Balance erscheint mir jedoch zu kompliziert um es auch zuhause nachzukochen?



Antwort (von Peter Jungbauer, Küchenchef im Falkensteiner Balance Resort Stegersbach): Uns ist es sehr wichtig, dass unsere Gäste die Speisen zuhause auch nachkochen können. Dies ist ein wesentliches Erfolgskonzept und daher auch von Anbeginn an in unserem Sinn gewesen. Die Speisen lassen sich schnell und einfach zubereiten.

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Falkensteiner Balance Resort Stegersbach

Zu den Aktionen und Paketen - etwa Metabolic für Einsteiger