Wien. Zwei Gründer in Wien wollen Ein-Personen-Unternehmen von lästigen Verwaltungsaufgaben und Buchhaltung befreien. "Verwaltungsaufgaben sind für Einzelunternehmer oft lästig und zeitraubend. Wir wollen Kleinunternehmern Zeit und Nerven sparen", sagt Matthias Kurz, der gemeinsam mit Florian Gutmann www.allesfirma.at entwickelt hat.

Entlasten mit ihrer Software Selbständige: Florian Gutmann (l.) und Matthias Kurz. © © Irregular / Herbert Poul

Über diese Website können Unternehmer Rechnungen schreiben, Kundendaten verwalten und eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung führen. Damit hat der Gründer Übersicht über sein Unternehmen und seine Finanzen - ohne Excel-Dateichaos oder Zettelwirtschaft. Für das seit Mai 2012 verfügbare Online-Service erhielt Irregular mit Sitz in Wien kürzlich den Jungunternehmerpreis "NewBizAustria 2012", der unter anderem vom Elektrohändler DiTech und von HP Österreich vergeben wird.



Für die Anmeldung wird eine E-Mail-Adresse benötigt. Ähnlich wie beim E-Banking ist die Website unabhängig vom Betriebssystem sofort und jederzeit online verfügbar. Pro Jahr kostet das Service 176 Euro, zum Start gibt es ein Test-Monat gratis. Bei Fragen oder Anregungen stehen die beiden Unternehmer unter einer kostenlosen Hotline zur Verfügung.

Simpel und schnell bedienbar

Die beiden Software-Entwickler kennen sich bereits seit dem Kindesalter, als sie in Nachbarorten im Waldviertel aufwuchsen. "Als mein Vater sich als Masseur selbständig machte, programmierte ich für ihn eine Buchhaltungs-Software. Nun haben wir das Produkt für Einzelunternehmer optimiert", sagt Gutmann.



In Gesprächen mit Selbständigen erfuhren sie, was diese sich wünschen: eine einfach und schnell zu bedienende Software, die den Arbeitsalltag erleichtert. "Viele Unternehmer müssen sich erst das Wissen erarbeiten, was alles auf einer Rechnung angeführt werden muss", sagt Kurz. Die Rechnungs-Vorlage von allesfirma.at erfüllt diese Kriterien.



Finanziert wurde die Unternehmensgründung mit Erspartem und Nebenjobs. Unterstützung kam auch vom Unternehmensgründerprogramm des Arbeitsmarktservice (AMS). Für 2013 haben sich die Gründer zum Ziel gesetzt, dass sich das Unternehmen selbst - ohne zusätzliches Geld - finanziert. Außerdem soll die Software durch Module wie eine Kalenderfunktion erweitert werden. "Unser Ziel ist es, das Organisationstool für Selbständige in Österreich zu werden", sagt Kurz. Potenzielle Kunden gibt es viele - bei knapp 240.000 Ein-Personen-Unternehmen in Österreich.



Nähere Informationen und Anmeldung unter www.allesfirma.at