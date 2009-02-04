Wirbel um Islamlehrer-Video

Darin sagt der Prediger: "Ihr habt in einem Land demonstriert, das nicht an einen Gott glauben will, in einem Land, das neben Gott einen anderen Gott hat (gemeint ist die Dreifaltigkeit, Anm.), in einem ungläubigen Land, das nicht an unseren Propheten Mohammed glaubt." Kritiker des Islam bezeichnet der Prediger als "Söhne von Affen und Schweinen".



Ein anderer Islamlehrer ist über den Text empört: "Es ist gegen den Islam, ein Land zu beschimpfen, in dem ich lebe." Euro Arab Press-Betreiber Wagih Ayoub betont jedenfalls, dass sein Medium "Meinungsfreiheit und Pluralismus in Europa und Nahost unterstützt".