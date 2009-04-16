Wird Kleopatras Geheimnis gelüftet?

Die Londoner Times beruft sich bei einer entsprechenden melung auf den Leiter der Altertümerverwaltung in Kairo, Zahi Hawass. Laut dem Beamten werden die Ausgrabungen im Tunnelsystem unter dem Taposiris (Tabusiris9 Magna Tempel, etwa 30 Kilometer von Alexandria, stattfinden.



In dem Tempel hatten Archäologen im vergangenen Jahr den Kopf einer Statue der ägyptischen Königin entdeckt. Die Forscher fanden dort außerdem eine Maske von Marcus Antonius und 22 Münzen mit einem Abbild Kleopatras.



Kleopatra hat den römischen Politiker und Feldherrn Marcus Antonius ebenso erobert und für ihre politischen Zwecke gewonnen wie Julius Cäsar. Antonius beging im Jahr 30 v.Chr. Selbstmord, als sein Widersacher Octavian Alexandria einnahm. Kleopatra ließ ihren Ehemann noch begraben, bevor sie sich wenige Tage später das Leben nahm.



(APA, Times)