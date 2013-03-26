Wird Slowenien nächster Pleitekandidat?

Ljubljana. Kaum hatte die EU Zypern gerettet, wurde schon der nächste Pleitekandidat der Union ausgemacht: Slowenien. Doch obwohl Österreichs südlicher Nachbar mit einer schweren Bankenkrise zu kämpfen hat, halten die Vergleiche mit Zypern, die die "Washington Post" Anfang der Woche angestrengt hatte, laut Experten und Politikern nicht stand.



"Allein schon wegen der Größe des Bankensystems stellt sich die Frage nicht. In Zypern machen die Banken das Achtfache des Bruttoinlandsprodukts aus. Das zweite sind die Bankkunden: In Slowenien gibt es im Vergleich zu Zypern wenige ausländische Anleger", sagt Hermine Vidovic vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche. Sloweniens Bankensektor beträgt 135 Prozent des BIP.



Die neue Ministerpräsidentin Alenka Bratusek, die nach dem Regierungswechsel vergangene Woche die Last der Krise stemmen muss, sagte: "Slowenien ist ein stabiles Land, das seine Probleme alleine lösen kann. Jegliche Vergleiche mit Zypern sind unnötig und auch unangemessen", so Bratusek.



"Im Fall Zypern schrillen mindestens vier Alarmglocken", meint dagegen der Ökonom und Ex-Wirtschaftsminister Maks Tajnikar: "Erstens ist es eine katastrophale Erkenntnis, dass Brüssel glaubt, dass unsere kleinen Spareinlagen in slowenischen Banken nicht sicher sein könnten. Zweitens: Investoren außerhalb der Eurozone wissen jetzt, dass in Brüssel Leute sitzen, die sich nicht in Geringsten um große Anleger kümmern. Drittens ist klar, dass die EU nicht die Familie ist, die einem hilft, wenn man in Schwierigkeiten steckt. Und viertens, in Brüssel sitzen teuer bezahlte Leute, die die europäische Idee nicht verstehen", so Tajnikar. "Die Botschaft ist katastrophal: Spart nicht, investiert nicht, die EU hat keine Handhabe und schnell weg aus der EU."



Bratusek will im kommenden Jahr wichtige Schritte setzen, ihr Programm ist jedoch nur schemenhaft bekannt: Die Sparpolitik ihres Vorgängers Janez Jansa wollte sie jedoch nicht fortsetzen. Dieser hatte zwar die Anhebung des Pensionsalters auf 65 Jahre für Männer und Frauen und Gehalts- und Budgetkürzungen im öffentlichen Sektor durchgesetzt, aber deswegen auch Massenproteste der Bevölkerung ausgelöst.



Bratusek hatte jüngst gesagt, dass der Bankensektor saniert werden müsse, die Unternehmen die Hilfe aber viel nötiger hätten. Die Notenbank bereitet angeblich einen Sanierungsplan für 130 staatliche Unternehmen vor, was die Regierung absegnen würde. Doch davor warnte Janez Sustersic, Finanzminister in der Vorgängerregierung, in einem Interview: Abgesehen davon, dass das gegen die Wettbewerbsregeln der EU-Kommission verstoßen könnte, wäre es auch ein falsches Signal an die Finanzmärkte, da Slowenien ohnehin der schlechte Ruf des "staatlichen Kapitalismus" anhafte. Sustersic hatte sich für die schnellstmögliche Privatisierung der Staatsfirmen eingesetzt.



Welche Strategie auch immer Bratusek wählt, muss sie schnell sein, um sich im Ausland günstig verschulden zu können: Sloweniens Bankensektor hat sieben Milliarden Euro an faulen Krediten, was etwa 20 Prozent des BIP entspricht. "Wir müssen innerhalb der nächsten zwei Monate handeln, wenn wir Anleihen verkaufen wollen. Die Probleme kommen, wenn wir bis Herbst nichts getan haben", sagte der Ökonom Igor Masten in slowenischen Medien. Die Zinsen für slowenische Anleihen betrugen 5,2 Prozent - jene für Zypern über sieben Prozent.



Je länger die Pläne der Regierung auf sich warten ließen, desto weniger Vertrauen haben die Investoren, sagt auch Tajnikar: "Slowenien lässt Action vermissen." Die politische Lage müsse stabil sein, damit Investoren ins Land kommen.



Die am meisten verschuldete Bank in Slowenien ist zugleich die größte, die Neue Ljubljanska Banka. In den Jahren vor der Krise konnten slowenische Unternehmen, sowohl die staatlichen als auch die privaten, günstig Kredite aufnehmen. Doch mit der Krise wurden die Schwächen des Systems offenbar, die nicht bedienbaren Kredite begannen sich zu stapeln. Laut dem Internationalen Währungsfonds benötigen die drei größten Banken des Landes heuer eine Kapitalspritze von einer Milliarde Euro - was nicht das Problem der faulen Kredite lösen würde -, während der Staat auf den Finanzmärkten bis zu drei Milliarden sicherstellen müsste. Im Vergleich hat Zypern eindeutig mehr Bedarf. Banker und auch viele Euro-Länder sind jedoch überzeugt, dass Slowenien in der zweiten Jahreshälfte unter den Rettungsschirm schlüpfen muss.