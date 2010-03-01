Wirklich blamabel

Das größte Debakel der Geschichte, eine Offenbarung sportlichen Versagens - über die Nullnummer der Skiherren diskutiert ganz Österreich. Natürlich hat der Verband nun sich, seine Trainer, seine Struktur und seine Trainingsbedingungen zu hinterfragen. In Wahrheit aber ist ihm die größte Peinlichkeit nicht der paar fehlenden Hundertstel wegen passiert, die nun ausgiebig per Ferndiagnose auf den Stammtischen zwischen Boden- und Neusiedlersee gesucht werden.