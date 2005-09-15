Wirklich wahre Lebenshilfe

Die Lexika werden zwar ihren Wert nicht verlieren aufgrund der neuen populär(wissenschaftlich)en Vorabendsendung "wirklich.wahr." auf ORF2. Manchen Zusehern wird aber vielleicht wirklich etwas nahe gebracht, was sie schon immer wissen wollten - oder auch nicht.



Die Erläuterungen, die von Experten in minutenschnelle, verdeutlicht durch Filmeinspielungen, gegeben werden, sind ziemlich präzise. In der ersten Sendung am Montag wurde die knifflige Frage geklärt, ob denn die Henne wirklich jeden Tag ein Ei legt. Und dann noch nachgehakt: Muss die Henne Sex haben, um ein Ei zu legen? Nein! Der Hahn ist dazu nicht nötig.



Wieder etwas gelernt. Heute erfahren wir, ob im Bleistift Blei enthalten ist, und morgen, ob Abendrot gutes Wetter anzeigt.



Nur schnell muss man sein, um in den Genuss der Wissensvermehrung zu kommen. Am ersten Sendetag etwa war die Sache zum angegebenen Zeitpunkt (18.25 Uhr) nämlich schon vorbei, und man wurde mit Kaffemaschinenwerbung konfrontiert. Zum Glück war ich etwas früher dran. Nicht Jahre, sondern Minuten können über besseres Wissen entscheiden.