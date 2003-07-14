Wirtschaft klagt über zu hohe Stromnetztarife

Österreichs Industrie bekklagt die zu hohen Stromnetztarife. Diese seien eine Bedrohung für den Standort und müssten endlich auf europäisches Niveau gesenkt werden. Begrüßt wird eine entsprechende Initiative des Regulators. Der Wettbewerb werde durch die hohen Strommauten massiv eingeschränkt, kritisiert die Wirtschaftskammer. Unerwähnt bleibt, dass gerade die Industrie im Zuge der Liberalisierung die Energiepreise enorm hinunterdrücken konnte.



Der Verband der Elektrizitätsunternehmen warnt zum wiederholten Male vor der dadurch drohenden Gefährdung der Versorgungssicherheit.