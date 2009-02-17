Wirtschaft, Klima, Nordkorea: Warum Hillary Clinton zuerst nach Asien reist

Japan wurde wohl deshalb als erstes Ziel gewählt, weil sich das Land in der Vergangenheit immer wieder durch das amerikanische Bemühen um gute Beziehungen zu China an den Rand gedrängt fühlte. Aber darüber hinaus ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wie jene der USA in die tiefste Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit geschlittert. Weil in den USA die Nachfrage nach Autos und Fernsehern aus Japan sinkt, leidet auch die Exportnation. Bessere wirtschaftliche Kooperation bei der Bewältigung der Krise ist denn auch eines der Hauptanliegen bei allen Clinton-Stationen in Asien.



Das gilt selbstverständlich auch für die Volksrepublik China, deren Wirtschaft mittlerweile gleichfalls eng mit jener der USA verflochten ist - nicht nur, weil China fast 700 Milliarden Dollar an US-Staatsanleihen besitzt. Auch Peking ist zu intensiveren Gesprächen auf allen Ebenen bereit: Ende Februar soll der militärische Dialog wieder aufgenommen werden, der im Vorjahr von China wegen US-Waffenverkäufen an Taiwan abgebrochen wurde.



Chinesisches Entgegenkommen werden die USA auch brauchen, um bei einem der großen Wahlkampfthemen Obamas zu punkten: beim Klimaschutz. Um dieses besondere Anliegen zu unterstreichen, hat Clinton den Sonderbeauftragten für Klimaschutzverhandlungen, Todd Stern, auf ihre Reise mitgenommen. Sie wies vor ihrer Abreise darauf hin, dass China die USA als weltgrößter Erzeuger von Treibhausgasen abgelöst hat.



Große Probleme also, die sich allein nicht lösen lassen. Statt des Wortes Kooperation bemühte Clinton in einem japanischen Shinto-Schrein asiatische Tugenden: "Balance und Harmonie" seien auch ein gutes Konzept für die Rolle der USA in der Welt.