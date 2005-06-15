Wirtschaftsführerschein: Wien wird neues Zentrum

"Mittlerweile ist es schick, über Wirtschaft zu reden. Zugespitzt gesagt: Jeder hat eine Meinung zu Wirtschaftsthemen. Aber nur die wenigsten haben eine Ahnung, was hinter EGT oder Cashflow steckt", sagte Gerhard Ortner, Vorstandsvorsitzender des Kuratoriums Wirtschaftskompetenz für Europa, im Rahmen eines Pressegesprächs.



"Nicht-Kaufleute", mit Interesse an Betriebswirtschaft können den international anerkannten Bildungsnachweis nach einer Prüfung erlangen. Damit trägt der EBCL dem Trend nach Zertifikaten Rechnung. Seit Anfang 2004 haben 4.000 Österreicher die Prüfung abgelegt. Gefördert wird der EBCL unter anderem vom Arbeitsmarktservice.