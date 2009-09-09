Wirtschaftskrimi um Cadbury

Kraft-Chefin Irene Rosenfeld sagte am Dienstag, ihr Konzern gehe bei dem Übernahmeversuch mit Selbstdisziplin vor und werde dies auch weiter tun. Kraft-Manager Michael Osanloo erklärte, Cadbury sei nur so viel wert, wie jemand dafür zu zahlen bereit sei.



Cadbury hat ein Kraft-Angebot von 16,7 Milliarden Dollar als zu niedrig abgewiesen. Unter Experten wird auch über die Möglichkeit eines gemeinsamen Gegenangebots von Hershey und Nestle diskutiert.



Über Kraft



Kraft Foods verzeichnete im erste Quartal 2009 eine Umsatz von 9,4 Milliarden US-Dollar mit einem Gewinn von 660 Millionen Dollar. Kraft verfügt unter anderem über die Marken Bensdorp, Kaffee HAG, Onko,Milka, Toblerone und Mirácoli.