Wirtschaftskrise wird für die EU zunehmend zur Belastungsprobe

Erst nach massivem Gegenwind aus den neuen Mitgliedsstaaten, aus Deutschland und aus Brüssel selbst entschärften die Franzosen ihren Gesetzesentwurf. Die "moralische Pflicht" zum Erhalt der französischen Arbeitplätze gebe es für Konzerne, die Staatshilfen in Anspruch nehmen, jedoch weiter, mahnt Paris.



Im Streit um die Hilfsmaßnahmen für die neuen Mitgliedstaaten wehren sich Länder wie Tschechien und die Slowakei unterdessen, mit vom Bankrott bedrohten Ländern wie Ungarn oder Lettland in einen Topf geworfen zu werden. So werde die Katastrophe eher noch herbeigeredet, murren Prag und Pressburg. Auch Polen will von einem Schulterschluss mit Budapest nichts mehr wissen. Wie eine ansteckende Krankheit wird die vorerst gerade noch abgewendete Pleite der Ungarn offenbar bereits gesehen.



Doch die Währungen fast aller neuen Mitgliedsstaaten befinden sich in der Krise auf Talfahrt gegenüber dem Euro. Ihr verständlicher Wunsch, schneller und einfacher der Eurozone beizutreten, wird dadurch nicht leichter zu erfüllen.



Auf der anderen Seite können aber auch zahlreiche Euroländer selbst die Bedingungen des Stabilitätspakts nicht mehr erfüllen. Irland etwa wird nur mit größter Mühe ein Budgetdefizit im zweistelligen Bereich vermeiden können.



Wie Euroländer einander finanziell helfen sollen, ist offen. Wie das politische Gefüge der EU im schlimmsten Fall noch zu retten ist, kann bisher noch niemand sagen. Den Beteuerungen der Regierungen müssen jedenfalls entsprechende Taten folgen.



Wie schwierig das ist, zeigt der wachsende Unmut der Bevölkerung in osteuropäischen Ländern oder auch in Großbritannien.