Wirtschaftslehre im Kinosaal

Nun würden unzählige Stunden an Überwachungsvideos gesichtet, so ein Ermittler. Konkreten Verdacht - auch zum Motiv - gebe es noch keinen.



WU-Bibliothek: Schaden hält sich in Grenzen



Zumindest für die Wirtschaftsstudenten werde sich der Schaden durch den Brand in Grenzen halten, meinte WU-Vizerektor Karl Sandner. Die Studienanfänger seien von der Sperre der Bibliothek überhaupt nicht betroffen. "Durch das Distance Learning-Programm sind sie nämlich gar nicht auf die dortigen Bücher angewiesen", erklärte Sandner. Die höheren Semester können auf die Handbibliotheken der Institute ausweichen.



Ab Montag soll in der WU-Bibliothek ein Notbetrieb aufgenommen werden. Das Feuer habe die dortigen Buchbestände nicht beschädigt, so Sandner, "die Räume sind nur stark verschmutzt". Raumnot - auf der WU ein altbekanntes Problem - wird noch eine Weile herrschen. Zumindest bis Weihnachten bleiben vier größere Hörsäle aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die Lehrveranstaltungen werden ins "Auge Gottes"-Kino verlegt.



Bio-Zeitschriften und Monografien beschädigt



Schlimmer hat das Feuer die Fachbereichsbibliothek für Biologie getroffen. "Der Freihandbereich, wo rund 20.000 Zeitschriften und Monografien stehen, ist zwar nicht verbrannt, aber total verrußt", berichtete der Vizestudienprogrammleiter für Biologie, Helge Hilgers der "Wiener Zeitung" am Nachmittag.



Sobald der Bereich freigegeben ist, soll ein Restaurator abschätzen, welche Bestände konserviert werden können und welche man besser gleich neu beschafft. Für die Dauer der Sperre der Bibliothek wird eine Ausweichstelle im Pharmaziezentrum eingerichtet.



Nachdem er endlich den bis dahin abgesperrten Bereich in Augenschein nehmen konnte, zeigte sich Hilger etwas beruhigt. Der Schaden hätte weitaus schlimmer sein können, meinte er: "Im Magazin unserer Bibliothek stehen etliche handkolorierte Bücher, die teilweise mehrere hundert Jahre alt sind. Hätte sie das Feuer vernichtet, wären sie nicht zu ersetzen."



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