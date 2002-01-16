Wirtschaftsliteratur: Die Qual der Wahl erleichtern

In der Zusammenfassung wird komprimiert der Inhalt des Buches wiedergegeben - ohne Bewertung. Ziel sei es nicht die Lektüre des Buches zu ersetzen, sondern den Lesern eine gezielte Selektion zu ermöglichen und damit Zeit und Geld zu sparen, so Gabriele Mörth, die Verantwortliche für das Fast Read Service bei i.s.e. im Gespräch mit der "Wiener Zeitung".



Das Fast Read Service umfasst die Themenbereiche Unternehmensführung, Management, Human Resources, Marketing und Globale Märkte. Dabei würden nicht nur Bestseller berücksichtigt sondern auch wissenschaftliche Literatur. "Wir schauen, welche Trends da sind, wie derzeit etwa Customer Relationship Management (CRM), Data Mining* oder Arbeiten in Netzwerken", erläutert Mörth. Sowohl die Zusammenfassungen, als auch die Bücher selbst können über die Homepage von i.s.e bzw. einem Link zu amazon.de direkt bestellt werden. Pro Monat erscheinen im Fast Read Service von i.s.e. zwei bis drei Zusammenfassungen. Die Abstracts vom Dezember 2001: "Organisations-Intelligenz IQ. Innovatives Informationsmanagement für das 21. Jahrhundert" von Haim Mendelson und Johannes Ziegler und "Management mit globaler Perspektive. Internationale Strategien entwickeln - weltweit neue Märkte erschließen" von Jean-Pierre Jeannet.



Die Nutzer des Fast Read Service sind in erster Linie Entscheidungsträger aus allen Managementebenen, aber auch Trainer aus Bildungsinstitutionen und Studenten nehmen das Service von i.s.e. in Anspruch, um sich über die Trends in der Wirtschaftsliteratur und -wissenschaft am Laufenden zu halten, so Mörth, die selbst als Trainerin im Erwachsenbildungsbereich tätig war und weiß, wie wichtig neue Inputs durch aktuelle Literatur sein können.



*,,Data Mining bezeichnet Techniken zum Finden von interessanten und nützlichen Mustern und Regeln ('Wissen') in großen Datenbanken." - Quelle: Österreichisches Forschungsinstitut für Artificial Intelligence, http://www.univie.ac.at/oefai



Informationen: http://www.ise-online.net