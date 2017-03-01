"Wissen nicht, womit wir rechnen sollen"

Wien. Die Neo-Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger bemühte sich am Mittwoch in einem Hintergrundgespräch mit Journalisten sichtlich, die Situation zu entschärfen. Denn die von der "Kronen Zeitung" vor zwei Wochen veröffentlichten Details aus dem Rohbericht des Rechnungshofes (RH) zur Mindestsicherung ließen die Wogen hochgehen. Da war von einer Kostenexplosion die Rede, von Kontrollmängeln, von Personen, die ohne Lichtbildausweis Zahlungen erhielten, von Kindern, für die Mindestsicherung kassiert wurde, die aber gar nicht in Wien leben, und Akten, die nicht kontrolliert werden könnten, da sie verschollen seien.



Punkt für Punkt versuchte Frauenberger, die Vorwürfe am Mittwoch zu entkräften: Nicht zahlreiche Kinder, sondern nur fünf hätten Leistungen bezogen, ohne tatsächlich in Wien zu leben. Ausweise seien immer kontrolliert worden, zudem stehe dieser Vorwurf gar nicht im Rohbericht des Rechnungshofes, sondern sei nur von den Medien kolportiert worden. Auch die Staatsangehörigkeit werde stets erfasst, lediglich im elektronischen Akt sei sie gelegentlich nicht aufgeschienen, das wolle man nun aber ändern, so Frauenberger.



Die vom RH georteten Kontrollmängel hätten sich nicht auf die Prüfung, ob Anspruch auf Mindestsicherung bestehe, bezogen, sondern auf die Überprüfung der Mitarbeiter. Und die kolportierte Kostenexplosion der Mindestsicherung von 659 Millionen Euro im Jahr 2016 auf 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2021 sei mittlerweile obsolet, da sie nur auf einer Schätzung auf dem Höhepunkt der Flüchtlingsbewegung beruhe.



Trotz der Bemühungen Frauenbergers zu beschwichtigen, ist evident, dass die Stadt, was die Mindestsicherung betrifft, großen Handlungsbedarf sieht.



Der Rücktritt der Leiterin der Wiener Magistratsabteilung 40 (Sozialabteilung), Ulrike Löschl, bildete einen personellen Anfang. Eine von Frauenberger beauftragte "Task-Force" soll sich nun mit dem RH-Rohbericht auseinandersetzen und die Abläufe in der MA40 neu aufsetzen.



Die Mitarbeiter seien in den vergangenen Jahren aufgrund der hohen Fallzahlen mit gewaltigen Anforderungen konfrontiert gewesen, betonte die Stadträtin. Die "Task-Force" unter der Leitung von Peter Stanzl (MA24, Sozialplanung) soll sich nun mit einer Umstrukturierung befassen. Sie wird aus elf bis zwölf Personen bestehen, die aus Bereichen wie IT, Verwaltung oder Personalmanagement kommen.

Kein Termin für Ergebnisse

Auf einen Zeitpunkt, wann mit Ergebnissen der Arbeitsgruppe zu rechnen sei, wollte sich Frauenberger am Mittwoch nicht festlegen. Ebenso wenig konnte sie eine Prognose abgeben, wie hoch man die Ausgaben für die Mindestsicherung 2017 einschätze.



"Wir wissen nicht, womit wir rechnen sollen." Man erwarte eine größere Welle von positiven Asylbescheiden, wann genau, sei offen. Der Flüchtlingskoordinator, Peter Hacker, sei mit dem Innenministerium im engen Kontakt.



Im Jahr 2016 haben 191.000 Personen in Wien die Mindestsicherung bezogen. 89 Prozent erhielten Frauenberger zufolge dabei maximal 1000 Euro. "Die Mindestsicherung ist eine sehr wichtige Errungenschaft", betonte die Stadträtin.



Den aktuellen Regierungsvorschlag des Bundes, abgelehnten Asylwerbern die Grundversorgung zu entziehen, kritisierte sie erneut: "Das würde bedeuten, die Menschen der Obdachlosigkeit auszuliefern. Wir dürfen uns nicht ein zusätzliches, soziales Problem schaffen", meinte sie.



Die Oppositionsparteien FPÖ und ÖVP reagierten auf die von Frauenberger initiierte "Task-Force" ablehnend. Der Output sei meist ein überschaubarer, so das Vorhaben nicht ohnehin im Sand verlaufe, sagte der blaue Klubchef Dominik Nepp.

ÖVP fordert Reform

Für den Wiener ÖVP-Chef Gernot Blümel lautet das mutmaßliche Motto von Rot-Grün: "Wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis." Anstatt endlich eine grundlegende Reform der Mindestsicherung durchzuführen, werde eine "Task Force" installiert, so Blümel.