Wissen und Glaube

Nun: seitdem Österreich bei der EU ist wissen wir, dass die größte Gefahr am Arbeitsmarkt die Portugiesen sind. Geschickt wie sie sind nutzen sie die Freiheit des Marktes, nehmen die Jobs weg - bald auch die Ein-Euro-Jobs und wenn irgendwo eine Künette gegraben wird, steht sicherlich schon ein Portugiese Schaufel bei Fuß und grabt auch schon. Das System der Ausschreibungen, ein System des Teufels ist daran schuld und niemand ist sicher davor, dass nicht irgendwer die Ausschreibung liest - und weg ist der Job. Und wenns ein Portugieser war der ihn genommen hat.

Wie schön wenn es in dieser Welt noch Werte gibt von denen man weiß, dass man daran glauben kann. Oberösterreichs Wirtschafslandesrat Michael Strugl glaubt an die Zukunft, vor allem wenns die seine ist. Wird er nicht Landeshauptmann so wird er Generaldirektor der Energie AG.

Und da sollen sich jetzt alle auskennen. Der Glaube versetzt alle anderen Bewerber um den Posten in das Wissen, dass eh nichts geht wenn man weis, das Berge leichter versetzt werden als Kamele durch Nadelöre gehen - oder so irgendwie. Es gibt halt Glaubenssätze von denen man weiß dass man daran ruhig glauben darf.