Wissenschaft als Religionsanhang?

Es ist sicher nicht optimal, wenn eine Person zwei unterschiedliche Bereiche leiten muss - seien es Politik und Wirtschaft, Kultur und Sport oder eben Religion und Wissenschaft. Aber mutiert nun Wissenschaft im ORF zum Religionsanhängsel, dominiert statt Evolution Kreationismus, statt Physik Metaphysik die Sendungen? Diese Gefahr kann nur jemand sehen, der das Rundfunkgesetz nicht kennt und die Abteilung Religion verdächtigt, als Fünfte Kolonne der Religionsgemeinschaften im Fernsehen zu agieren, der also deren Sendungen nicht wahrnimmt.



Gerade Gerhard Klein sollte die nötige Sensibilität besitzen, um derartigen Verdächtigungen rasch den Boden zu entziehen. Denn die Produktionen seiner bisherigen Abteilung sind oft Musterbeispiele jener kritischen und unabhängigen Berichterstattung, zu der der ORF verpflichtet ist.



Siehe auch:Wird Wissenschaft im ORF nun zur Glaubensfrage?