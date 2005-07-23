Wissenschaft und Hiroshima

Die jährliche Pugwash-Konferenz findet in diesem Jahr mit Blick auf den 60. Jahrestag des Abwurfs der ersten Atombombe durch die USA am 6. August 1945 statt. Dabei wurden in Hiroshima 160.000 Menschen getötet oder verwundet.



Weitere Themen der Konferenz, die noch bis Mittwoch kommender Woche dauert, sind die Sicherheit im Fernen Osten, Terrorismus und die Weiterverbreitung von Atomwaffen.



Die Pugwash-Konferenzen finden seit Mitte der 50er Jahre statt. Sie sind benannt nach dem kleinen Fischerdorf Pugwash in Kanada, in dem die erste Versammlung stattfand. Die Organisation hat heute ihren Sitz in Rom.



- "Pugwash";http://www.pugwash.org



- Russell-Einstein-Manifest vom 9. Juli 1955