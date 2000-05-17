Wissenschaftler und Praktiker diskutieren Zukunft des Rechts

Bei der dreitägigen Veranstaltung werden - in den Arbeitsgruppen Verfassungs-, Straf-, Steuer- sowie Bürgerliches Recht - aktuelle rechtliche und rechtspolitische Themen behandelt. Bereits im Vorfeld der Tagung wurden von Experten Gutachten erstellt. Im Zuge der Plenarveranstaltung beziehen dann Wissenschafter und Praktiker in Referaten zu den Gutachten Stellung.



Für RA Ivo Greiter, den Vizepräsidenten des Juristentages, liegt die Aufgabe des Kongresses darin, "auf eine sinnvolle, maßvolle und ausgewogene Rechtserhaltung und Rechtserneuerung" hinzuwirken.



Präsident des Österreichischen Juristentages ist RA Gerhard Benn-Ibler, weitere Vizepräsidenten sind VfGH-Präsident Ludwig Adamovich und Notar Uwe Kirschner. Generalssekretär ist Richter Günther Winsauer. Die festliche Eröffnung geht heute, um 10.30 Uhr in der Aula des Justizpalastes über die Bühne.