Wissenschaftliche Arbeiten prämiert

Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wurde heuer zwischen zwei Kandidaten geteilt: Wolfgang Faber, Assistent am Institut für österreichisches und europäisches Privatrecht der Universität Salzburg überzeugte die Jury mit seinem "Handbuch zum neuen Gewährleistungsrecht" und Mario Züger wurde für seine Dissertation "Schiedsverfahren für Doppelbesteuerungsabkommen - Möglichkeiten zur Verbesserung des Rechtschutzes im internationalen Steuerrecht" ausgezeichnet. Erstmals wurde heuer eine dritte hervorragende Arbeit gewürdigt: Tina Ehrkes Dissertation "Konsenstechniken im Abgabenrecht - Frankreich als Inspiration für Österreich" wird im Neuen Wissenschaftlichen Verlag im Rahmen der "Wolf Theiss Award-Serie" publiziert.



Außenministerin Benita Ferrero-Waldner überreichte die Preise und verwies in ihrer Rede darauf, dass die Expansion von Wolf Theiss & Partner nach Osteuropa die Chancen der EU-Erweiterung unterstreiche. Der Award 2003 wird im November ausgeschrieben.



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