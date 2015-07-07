Wissenschaftsrat neu besetzt

Der Ministerrat hat am Dienstag fünf neue Mitglieder des Wissenschaftsrats bestellt und die Funktionsperioden von sechs weiteren um drei weitere Jahre verlängert. Mit Ende 2015 aus dem Gremium ausscheiden werden u.a. Vorsitzender Jürgen Mittelstraß und seine Stellvertreter Walter Berka und Herbert Mang. Neue Mitglieder ab 1. Jänner 2016 werden die Rechtswissenschafterin und Senatsvorsitzende der Uni Wien, Gabriele Kucsko-Stadlmayer, der Ägyptologe und Rektor der Uni Basel, Antonio Loprieno, der Bauingenieur und Professor für Statik und Dynamik an der Ruhr-Universität Bochum, Günther Meschke, sowie die Hochschulberaterin und Kanzlerin der Uni Erlangen-Nürnberg, Sybille Reichert.



Am 8. Juni 2016 tritt der Pharmakologe und Experte für die Organisation und Finanzierung von Unikliniken, Martin Paul (Uni Maastricht), seine Funktion an. Die bisherigen Mitglieder Rainer Blatt (Uni Innsbruck), Kerstin Mey (University of Westminster), Manfred Prisching (Uni Graz), Gerhard Riemer (Ex-Bildungs-Bereichsleiter der Industriellenvereinigung), Andrea Schenker-Wicki (Rektorin der Uni Zürich) und Reto Weiler (Hanse-Wissenschaftskolleg) bleiben im Amt. Komplettiert wird der zwölfköpfige Rat durch Martina Havenith-Newen (Ruhr-Universität Bochum).