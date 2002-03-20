WK NÖ bietet IT-Initiative für Unternehmerinnen an

Die Initiative startete als Pilotprojekt im März im Rahmen des "e-day" der WK NÖ. WK-Präsidentin Sonja Zwazl, die auch "Frau in der Wirtschaft" vorsteht, stellte das Projekt dabei im Detail vor.



Vier Schritte zur IT-Neustrukturierung



Die Initiative richtet sich vor allem an Alleinunternehmerinnen - in Niederösterreich sind etwa 80% der von Frauen geführten Firmen Alleinunternehmen - sowie an Mitunternehmerinnen, also im Betrieb mitarbeitende Ehefrauen.



"Ziel der Initiative ist es, die IT-Kompetenz der Unternehmerinnen zu stärken und sie damit auf dem Weg zu größerer Professionalität und Produktivität in ihren Unternehmen zu unterstützen", erklärt Zwazl. "PC up-to-date" ermögliche den Unternehmerinnen, erstmals von einem neuartigen Konzept zu profitieren. Begonnen wird mit einer Bedarfsanalyse und Planung ("IT-Check"), gefolgt von der Angebotsauswahl von Hard- und Software sowie der Investitionsentscheidung. Der dritte Schritt besteht in Schulungsmaßnahmen in den Wifis oder via E-Learning. Auch die Umsetzung im Unternehmen wird von der Wirtschaftskammer begleitet. Unterstützt werden die Unternehmerinnen dabei von qualifizierten Beratern und Trainern der Wirtschaftskammer. Zusätzlich dazu werden Beratung, Schulung und Umsetzung gefördert - "was auch die Kosten für eine IT-Neustrukturierung erschwinglich macht", so Zwazl. "Frau in der Wirtschaft" ist eine Kontakt- und Servicestelle der Wirtschaftskammer Österreich für Unternehmerinnen und mittätige Ehefrauen. Geboten werden regelmäßige Informationen über Steuer- und Arbeitsrecht, Betriebsübergabe und -übernahme, Betriebsanlagengenehmigungen, Informationsveranstaltungen und vieles mehr.



"Women Network" und Verein Betriebshilfe



Auf Initiative von "Frau in der Wirtschaft" in der WK NÖ wurde auch das "Women Network" gegründet, das Frauen, die sich selbstständig machen wollen, die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und zum Aufbau von Kooperationen bietet. Für Gründerinnen gibt es spezielle Beratungsgespräche, während der Beratung wie auch bei Weiterbildungsveranstaltungen stehen Wifi-Kindergärten zur Verfügung. Unterstützung bietet auch der Verein "Betriebshilfe für die Wirtschaft", der Helferinnen schickt, wenn eine Unternehmerin wegen Schwangerschaft oder Krankheit ausfällt.



WK NÖ "Frau in der Wirtschaft", Tel.: 01/534 66 DW 1888; Fax: 01/534 66 DW 1594; E-Mail: fiw@noe.wk.or.at