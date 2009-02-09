Wo bleibt der Kampfgeist?

Der Vatikan prägte die Schlagzeilen am Wochenende. Nicht mit Positivmeldungen. Hatten doch die Holocaustleugner-Rückholaktion und die rückwärtsgewandte Ernennung eines Weihbischofs für Empörung nicht nur im österreichischen Kirchenvolk gesorgt. Daher war fast eine halbe Million Zuseher "im Zentrum" Zeugen der sympathischen Beschwichtigungen des Heilgenkreuzer Abts. Er erweckte aber auch den Eindruck, die katholische Kirche Österreichs nehme 40.000 Kirchenaustritte pro Jahr zwar bedauernd, aber eher fatalistisch hin.